سامي فتفت: البركة في القرنة السوداء لا تمنع المياه من الوصول الى ينابيع في مناطق في لبنان

أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​، في حديث إذاعي، في موضوع إشكال بشري-​الضنية​ حول ​القرنة السوداء​، أن "ما يحصل ليس إشكالًا إنما نزاع على الأرض منذ فترة طويلة وما أجج النزاع هو مشروع إنشاء بركة مياه"، مشيرًا الى أنه "لا يوجد ضوابط للرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي لكننا جميعًا تحت سقف القانون".

ولفت فتفت الى أن "أهل بشري يعتبرون أن القرنة السوداء لهم لكن هناك مؤسسات تعرف لمن هي القرنة السوداء بالفعل"، موضحًا "أنني كإبن الضنية، حين نحصل على موافقة على مشروع في وقت نحن نتعطش للمشاريع الإنمائية في المنطقة، فيجب التمسك به. في مناطق أخرى هناك تعديات على أملاك ​الدولة​ لكن هذه البركة هي مشروع مياه تستفيد منها مئات العائلات في المحلة، كما أنها لا تمنع ​المياه​ من الوصول الى ينابيع في مناطق في ​لبنان​".

وشدد على أن "أهل بشري أهلنا مهما حصل لكن يجب أن يعرف كل جانب أين تنتهي حدود أراضيه".

