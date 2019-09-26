دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper واشنطن تعاقب شركتين صينيتين.. ووزارة الخزانة: تتعاملان مع إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية تتعاملان مع إيران، وأوضحت الوزارة على موقعها أنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران على أفراد صينيين وكيانات، بما في ذلك شركة كوسكو للشحن البحري والبترول الصيني.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات رسمية، اليوم، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين نمت باطراد خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، طبقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة، شينخوا، وذكرت وزارة المالية أن الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة ارتفعت بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 41.2 تريليون يوان (حوالي 88.340 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين، وتباطأت الوتيرة من الزيادة البالغة 3.7 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى.

وسجلت الشركات المملوكة للدولة في قطاعات البناء ومواد البناء والنقل والتخزين نموًّا سريعًا في الأرباح. وبلغ إجمالي إيرادات الشركات المملوكة للدولة 49.39 تريليون يوان خلال هذه الفترة بزيادة4.7 في المئة على أساس سنوي.

ودفعت الشركات المملوكة للدولة 01.3 تريليونات يوان من الضرائب بانخفاض 3.0 في المئة على أساس سنوي، وذكرت الوزارة أن نسبة الديون إلى الأصول بلغت 4.64 بالمئة حتى نهاية أغسطس.