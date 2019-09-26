عُمان تحذر من عاصفة مدارية في بحر العرب.. 7 معلومات عن «هيكا»

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الإعصار هيكا

أصدرت الهيئة العامة للطيران في سلطنة عمان، بيانا لها تحذر فيه من العاصفة المدارية في بحر العرب، والتي تم تسميتها بـ«هيكا».

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، تحذيراتها قائلة: «آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمركز العاصفة المدارية هيكا غرب بحر العرب».

وفيما يلي 7 معلومات عن العاصفة المدارية «هيكا»:

1- العاصفة المدارية «هيكا» غرب بحر العرب على خط عرض 20 شمالا وخط طول 62.9 شرقا .

2- سرعة الرياح السطحية حول المركز من 45 إلى 55 عقدة (83-100 كم/ساعة).

3- تواصل العاصفة باتجاه الغرب نحو سواحل محافظتى جنوب الشرقية والوسطي.

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4- يبدأ الإعصار بأمطار غزيرة بين 50 إلى 80 ملم تؤدى إلى جريان الاودية ورياح شديدة السرعة تتراوح بين 45 إلى 55 عقدة.

5-يصل اقصي ارتفاع للموج على السواحل المستهدفة من الاعصار من 4 إلى 6 امتر.

6- يصل متوسط الموج على باقي سواحل سلطنة عمان من1.5 إلى 2.5 متر.

7- تبلغ سرعة دوارنه من (65-70) عقدة.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدنى بسلطنة عمان الجميع بضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها ،وانه سيتم تحديث التحذيرات كل 6 ساعات.