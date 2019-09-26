سلاح الجو الليبي يدمّر طائرة تركية مسيرة بقاعدة معيتيقة

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الخميس 26 سبتمبر 2019
مقاتلات
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر ليبية مساء أمس الأربعاء، إن مقاتلات سلاح الجوي الليبي شنت ضربات جوية على مطار معيتيقة الدولي.
وأكدت المصادر، أن "غرفة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي، ذكرت أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير طائرة تركية مُسيّرة داخل القسم العسكري بقاعدة ومخازن ومواقع للعمليات العسكرية، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية.
ولا تعد هذه الطائرة التركية الأولى التي يسقطها الجيش الليبي، ويوم الخميس الماضي، قال خبير الدفاع والأمن، أرنود ديلالاندي، إن "حكومة الوفاق الوطني حصلت على 12 طائرة من طراز بيرق دار تي.بي 2، على دفعتين بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين"، وفق ما نقل موقع قناة "218" الليبية.
وأشار الخبير الأمني في تصريحات نقلتها صحيفة "أحوال نيوز" التركية إلى أن ميليشيات الوفاق تلقت ضربات موجعة من سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، أفقدتها عدداً كبيراً من هذه الطائرات، ما دفع تركيا لتسليمها دفعة ثالثة منها في نهاية أغسطس (أب) الماضي.
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