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الخميس 26 سبتمبر 2019
صورة من الفيديو
كتب
متابعات_الخليج 365
عرض الإعلامي المصري وائل الإبراشى، شيكات تكشف تقاضى الدكتور المصري حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، أموالاً من قناة الجزيرة، من بينها شيك قيمته 10965 ريالا قطريا، وإخطار بمبلغ ألف دولار من قناة الجزيرة.
وأشار الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، إلى أنها عملية شراء قناة الجزيرة لبعض السياسيين، ومع كل حدث فى مصر تهاجم وتمارس عمليات تشويه، لأنها ليست قضية ألف دولار دخل للدكتور حسن نافعة، فهناك حالة الإذلال لا يجب أن تتناسب مع شخص يتحدث عن مبادئ.
وتابع: "يبقى دى مش مواقف مستقلة، وانت بتاخد من مين هنا، وتقدر زى ما انت بتوجه الإهانات للجيش المصرى تقول كلمة عن القواعد العسكرية الأمريكية فى قطر"، مردفاً:"دا مقابل إنك تهد مصر وتلعن فى مصر وتقزم الجيش، والجيش أكبر من أن يقزم، وتحرض وتشعل الفتنة بهذا الشكل".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي مصري يعرض شيكات تقاضاها "حسن نافعة" من قناة الجزيرة القطرية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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