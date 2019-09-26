إعلامي مصري يعرض شيكات تقاضاها "حسن نافعة" من قناة الجزيرة القطرية.. فيديو

الخميس 26 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

كتب متابعات_الخليج 365

عرض الإعلامي المصري وائل الإبراشى، شيكات تكشف تقاضى الدكتور المصري حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، أموالاً من قناة الجزيرة، من بينها شيك قيمته 10965 ريالا قطريا، وإخطار بمبلغ ألف دولار من قناة الجزيرة.

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وأشار الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، إلى أنها عملية شراء قناة الجزيرة لبعض السياسيين، ومع كل حدث فى مصر تهاجم وتمارس عمليات تشويه، لأنها ليست قضية ألف دولار دخل للدكتور حسن نافعة، فهناك حالة الإذلال لا يجب أن تتناسب مع شخص يتحدث عن مبادئ.

وتابع: "يبقى دى مش مواقف مستقلة، وانت بتاخد من مين هنا، وتقدر زى ما انت بتوجه الإهانات للجيش المصرى تقول كلمة عن القواعد العسكرية الأمريكية فى قطر"، مردفاً:"دا مقابل إنك تهد مصر وتلعن فى مصر وتقزم الجيش، والجيش أكبر من أن يقزم، وتحرض وتشعل الفتنة بهذا الشكل".