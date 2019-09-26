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وزير الخارجية الأمريكي: لن نرفع العقوبات على إيران

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الخميس 26 سبتمبر 2019

بومبيو

بومبيو

وزير الخارجية الأمريكي: لن نرفع العقوبات على إيران

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متابعات_الخليج 365

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، بتشديد العقوبات على إيران، مُشيرا في الوقت ذاته إلى أن الضغط على البلاد يتسبب في تصرف طهران بشكل عدواني ومذعور.

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وقال بومبيو في اجتماع استضافته جماعة ضغط معادية لإيران في نيويورك: "كلما زاد اندفاع إيران العدائي، كلما زاد ويجب أن يزيد ضغطنا"، وأضاف "لن ترفع العقوبات، ستُشدد"، معرباً عن اعتقاده بأن الضغط يأتي بنتائج في التعامل مع إيران.

 

وأوضح أن الهدف هو حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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