الرئيس الإيراني: العقوبات الأمريكية هي الأقسى في التاريخ

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الخميس 26 سبتمبر 2019
روحاني
كتب
متابعات_الخليج 365
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، العقوبات الأمريكية على بلاده بـ"الأكثر قسوة في التاريخ".
وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة بذلت الكثير من الجهود لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي"، متهماً "بالقرصنة الدولية وبالقتل الصامت لأمة عظيمة".
وفي سياق متواصل، استبعد الرئيس الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة تحت ضغط العقوبات، مؤكداً أن بلاده لن تتفاوض مع "عدو لتركع إيران، باستخدام أسلحة الفقر والضغط"، على حد تعبيره.
وأضاف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "أود أن أعلن أن ردنا سلبي على أي مفاوضات في ظل العقوبات"، وشدد على ضرورة عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، والذي انسحبت منه حكومة الرئيس دونالد ترامب قبل أي مفاوضات.
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