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إعلامي مصري يهاجم قناة الجزيرة القطرية 

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الخميس 26 سبتمبر 2019

عمرو أديب

عمرو أديب

إعلامي مصري يهاجم قناة الجزيرة القطرية 

كتب

متابعات_الخليج 365

أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب، عن استنكاره من تغطية قناة الجزيرة، للأحداث الأخيرة الجارية في مصر، قائلًا: "إدوني سبب واحد لماذا تكرهنا الجزيرة؟".

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وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء: "فيه 5 محطات بشكل يومي شغالين وآلاف الأكونتات على تويتر، ورغم ذلك المواطن المصري في الشارع رايح جاي، ومفيش أي حاجة، وهما حسوا إن بقالهم يومين أي حاجة بيرميها بتشتغل بس مش زي زمان".

 

وتابع "أديب"، تعليقًا على دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبل: "لو فيه أي مظاهرات يوم الجمعة هقول، ولو مفيش عادي، مش عايزكم تبقوا حاسين إن فيه حاجة استثنائية، لأن مفيش شيء استثنائي".

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