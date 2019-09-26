شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان السوداني يشهد ختام التمرين البحري في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة) يصل رئيس الأركان المشتركة المكلف في السودان الشقيقة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إلى جدة اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يشهد خلالها ختام فعاليات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2) الخميس والذي تشارك فيه القوات البحرية

يصل رئيس الأركان المشتركة المكلف في السودان الشقيقة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إلى جدة اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يشهد خلالها ختام فعاليات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2) الخميس والذي تشارك فيه القوات البحرية السعودية والسودانية إلى جانب 6 دول مطلة على البحر الأحمر .

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