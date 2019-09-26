ترامب يبدأ إجراءات عاجلة ضد إيران .. الكويت توجه رسالة شديدة اللهجة لطهران : يجب احترام سيادة الدول وسلامة الملاحة البحرية!

الموجز

قام الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بدعوة إيران إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة واحترام سيادة الدول ، وأطلق دعوته كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ودعا الصباح إيران إلى "البدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وفي الشأن اليمني قال الصباح إن "استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة".

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وشدد على أنه لا حل عسكريا للأزمة ، معربا عن استعداد بلاده "لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة".

واضاف فيما يخص سوريا ،أن تطورات الأزمة السوریة التي دخلت عامها التاسع تقف بكل ما تحمله من معاناة إنسانية على فقدان الإجماع الدولي وغياب الحوار بين أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك "كان سببا رئيسيا في إطالة هذا النزاع الدامي".

وشدد أيضا على أنه لا حل عسكريا لتلك الأزمة.