مكتب قاطيشه: يرفض رفضا قاطعا التدخل في الإنتخابات البلدية في بلدته

لفت المكتب الإعلامي للنائب ​وهبي قاطيشه​ في بيان أن "إحدى الجهات المرشحة للإنتخابات البلدية في ​بلدة شدرا​ تحاول استعطاف بعض الحزبيين في البلدة بتوجيه الإتهام زورا للنائب وهبي قاطيشه بأنه يتدخل في هذه الإنتخابات".

وأكد لأهل بلدة شدرا أن "قاطيشه يرفض رفضا قاطعا التدخل في ​الإنتخابات البلدية​ في بلدته؛ لأنه يرى فيها عملية إنمائية عائلية بحتة. وأكبر دليل على ذلك أن رفاقه القواتيين في البلدة، انقسموا على اللائحتين في الإنتخابات السابقة ولم يؤثر ذلك في هويتهم الحزبية أو في علاقته بهم".

واوضح انه "بعد أن حددت وزيرة الداخلية تاريخ الإنتخابات المقبلة، زاره في منزله فريق من ​التيار الوطني الحر​، كما زاره فريق آخر غير حزبي؛ وطلب كل منهما من النائب قاطيشه التدخل ورعاية الإنتخابات؛ فكان رفضه جازما لكل من الفريقين، مؤكدا أنه يرفض التدخل ويتمنى أن يتفق الجميع مع بعضهم لتشكيل بلدية توافقية وتجنيب البلدة هذه الصراعات العقيمة".

وشدد على ان "قاطيشه ينظر إلى كل أبناء بلدته، لأي حزب أو فريق انتموا، بنفس المنظار، وهو يتمنى التوفيق للجميع في خدمة البلدة. كما يعتبر البلدية المقبلة، أيا كانت انتماءات أعضائها، هي بلديته؛ وهو جاهز لمساعدتها في كل المجالات".