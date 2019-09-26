النشرة: توقف العمل في مستشفى نبيه بري بالنبطية لعدم اعطاء الموظفين السلسلة

نفذ العاملون في ​مستشفى​ نبيه بري الجامعي الحكومي اعتصاما رمزيا على مدخل المستشفى مطالبين باعطائهم ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي أعطيت لعدد من المستشفيات الحكومية في لبنان.

وتجمع الممرضون والممرضات وتحدث امامهم رئيس نقابة موظفي المستشفيات الحكومية في الجنوب علي السيد، فاعتبر ان هذه الوقفة الاحتجاجية هي للمطالبة بتطبيق القانون 46 لاعطائنا سلسلة الرتب والواتب بعدما وردت بالمراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية العام 2018، وان تمنعوا عن تطبيق القانون فليعمدوا الى الغائه، وقد اعطيت السلسلة لـ 8 مستشفيات لكننا حرمنا منها في المستشفيات الحكومية في الجنوب، معلنا التوجه الى التصعيد باقفال المستشفيات الحكومية في الجنوب ان لم نصل الى حقوقنا المشروعة وهي سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق مكتسب لموظفي المستشفيات الحكومية في لبنان اسوة ببقية الموظفين في مؤسسات الدولة.