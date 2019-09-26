أبو كسم: كنيسة دير مار موسى الحبشي تابعة عقاريًا ورعويًا لمزرعة الضهر

أكّد مدير ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الأب ​عبدو أبو كسم​، في حديث إذاعي، أن "كنيسة دير مار موسى الحبشي تقع ضمن الاستملاكات في منطقة مرج بسري وهي تابعة عقاريًا ورعويًا لمزرعة الضهر وهناك مجموعة من أهالي مزرعة الضهر ولجنة الوقف والمطران اخذوا قرارًا بفك الكنيسة وعلى نفقة ​مجلس الإنماء والإعمار​".

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