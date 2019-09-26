ذبيان: الرئيس عون نطق بلسان الحق والعدل وأكد حق لبنان بالمقاومة والتحرير

أشاد رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ بكلمة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من على منبر ​الأمم المتحدة​، "فهو نطق بلسان الحق و​العدل​ في التأكيد على حق ​لبنان​ في السيادة على ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ وشمال ​الغجر​ المحتلة، وهو موقف يشكل الرد الأبلغ على كل من يحاول أن يتاجر بالأوطان ويضع حداً لمن يريد أن ينزع لبنانية هذا الجزء من الوطن أو ذاك"، معتبرا أن "تأكيد عون على حق لبنان واللبنانيين في الدفاع عن أنفسهم بكافة الوسائل المشروعة، يشكل رسالة واضحة بأن لبنان الرسمي يؤمن بخيار ​المقاومة​ من أجل تحرير الأرض".

ولفت ذبيان الى أن "موقف رئيس الجمهورية في التأكيد على ضرورة العمل من أجل عودة الأخوة من ​النازحين السوريين​ الى بلدهم، هو موقف واضح يؤكد ضرورة العمل من أجل التنسيق بين ​لبنان وسوريا​، لتنظيم عودة النازحين لا سيما بعد تحرير معظم الجغرافيا السورية، واقتصار المعارك على معركة إدلب من أجل بسط كامل السيادة السورية، ما يشكل إعلان إنتصار نهائي على المشروع الإرهابي"، مشيراً الى أن "تحذير الرئيس عون من تقليص خدمات ​الأونروا​ للاجئين ال​فلسطين​يين، مع تأكيده رفض لبنان القاطع للمس او تعديل ولاية ​الاونروا​، دليل على موقف لبنان الثابت في رفض المقايضة او المساومة على حساب فلسطين وقضيتها وشعبها، وهذا دليل على أن لبنان ملتزم بكل القضايا العربية المحقة وعلى رأسها قضية فلسطين".