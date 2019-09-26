توقيف شاحنة محملة بمخلفات مناتف الدجاج

أوقفت دورية لقوى الامن الداخلي شاحنة محملة بمخلفات مناتف الدجاج التي كانت تتساقط منها، لتتوزع على امتداد طريق عام المنية - المحمرة باتجاه عكار.
كما غطت هذه المخلفات المسرب الشرقي للطريق الدولية في محلة دير عمار لمسافة تزيد عن 500م، الامر الذي أثار استياء الاهالي والسائقين والعابرين على هذه الطريق مع انتشار الروائح الكريهة وما قد تسببه من حوادث سير.
وقد بوشرت التحقيقات مع سائق الشاحنة لمعرفة مصدر حمولتها، والمكان الذي كانت ستفرغ فيه هذه الحمولة.
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