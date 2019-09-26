توقيف شاحنة محملة بمخلفات مناتف الدجاج

أوقفت دورية ل​قوى الامن الداخلي​ شاحنة محملة بمخلفات مناتف الدجاج التي كانت تتساقط منها، لتتوزع على امتداد طريق عام ​المنية​ - ​المحمرة​ باتجاه عكار.

كما غطت هذه المخلفات المسرب الشرقي للطريق الدولية في محلة ​دير عمار​ لمسافة تزيد عن 500م، الامر الذي أثار استياء الاهالي والسائقين والعابرين على هذه الطريق مع انتشار الروائح الكريهة وما قد تسببه من ​حوادث سير​.

وقد بوشرت التحقيقات مع سائق الشاحنة لمعرفة مصدر حمولتها، والمكان الذي كانت ستفرغ فيه هذه الحمولة.