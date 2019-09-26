حمادة: لا بد من الانتهاء من القانون الانتخابي فهو مفتاح حرب أهلية

رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب ​مروان حمادة​ في حديث صحفي أنه " لا بد من الانتهاء من ال​قانون الانتخاب​ي الحالي، فهو مفتاح حرب أهلية، ومشهد الأمس في ​المجلس النيابي​ خير دليل على خطورة هذا القانون على البلد، والذي كانت أبشَع تجلياته في استغلاله من قبل الفريق العوني بالتعابير المذهبية".

وشكر النائب مروان حمادة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي أطلقَ ​النقاش​ حول قانون الانتخاب، لعلنا نصل الى قانون بديل لهذا القانون المشوّه، الذي يُنذر استمراره بمخاطر كبيرة.