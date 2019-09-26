حمادة: لا بد من الانتهاء من القانون الانتخابي فهو مفتاح حرب أهلية

رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة في حديث صحفي أنه " لا بد من الانتهاء من القانون الانتخابي الحالي، فهو مفتاح حرب أهلية، ومشهد الأمس في المجلس النيابي خير دليل على خطورة هذا القانون على البلد، والذي كانت أبشَع تجلياته في استغلاله من قبل الفريق العوني بالتعابير المذهبية".
وشكر النائب مروان حمادة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أطلقَ النقاش حول قانون الانتخاب، لعلنا نصل الى قانون بديل لهذا القانون المشوّه، الذي يُنذر استمراره بمخاطر كبيرة.
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