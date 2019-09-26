هاشم: بين شركات الخليوي وصفقة محطات الغاز علامة فارقة وعلاقة مصير ومسار في الهدر

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصرح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بين شركات الخليوي وصفقة محطات ​الغاز​ علامة فارقة وعلاقة مصير ومسار في الهدر والسرقة ونهب ​المال​ العام، فمهما حاول البعض تجميل المفردات والالتفاف على الوقائع والحقائق فلن تتغير الحقيقة وهي ان ​الفساد​ يطغى على مساحة المؤسسات بل على مساحة الوطن، وبعض القيمين اما غافلين او في الفساد غارقين، فكيف للناس ان تثق بعد كل الذي يجري".

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