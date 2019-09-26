تمكنت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ - ضابطة صيدا في عملية مشتركة بين شعبة المكافحة البرية ومفرزة البلدة والتبليغات ومفرزة صور البرية، من ضبط فان محمل بأكثر من 1500 كروز سيجارة اجنبية مهربة، وذلك بعد التحريات والرصد حيث اقتيدت المضبوطات مع المخالف الى شعبة صور البرية لاجراء المقتضى القانوني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط فان محمل بسجائر أجنبية مهربة في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.