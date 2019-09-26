أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار ​درجات الحرارة​ ، كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وتكوّن ضباب محليّ على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا بعد الظهر الى غائم جزئيّاً، كما يتكون الضباب على المرتفعات.