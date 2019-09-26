أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار درجات الحرارة ، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وتكوّن ضباب محليّ على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا بعد الظهر الى غائم جزئيّاً، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
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