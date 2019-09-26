محكمة الاستئناف في تونس ترجئ النظر في مطلب الإفراج عن القروي

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن المرشح للرئاسة في الدور الثاني ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي إلى يوم الأربعاء المقبل.
وعزت المحكمة قرار الإرجاء إلى تعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة. وكانت هيئة الدفاع عن القروي تأمل أن يتم الإفراج الخميس، عن موكلهم لتتسنى له المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي سيتنافس فيها للوصول إلى قصر قرطاج مع المرشح قيس سعيد.
هذا وأعلن مجلس شورى "حركة النهضة" رسمياً، مساندته مرشح الرئاسة المستقل قيس سعيد، في الجولة الثانية المرتقبة من السباق.
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