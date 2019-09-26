محكمة الاستئناف في تونس ترجئ النظر في مطلب الإفراج عن القروي

قررت دائرة الاتهام ب​محكمة الاستئناف​ في تونس تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن المرشح للرئاسة في الدور الثاني ورئيس حزب "قلب تونس" ​نبيل القروي​ إلى يوم الأربعاء المقبل.

وعزت المحكمة قرار الإرجاء إلى تعذر انعقاد الجلسة بسبب ​إضراب​ ​القضاة​. وكانت هيئة الدفاع عن القروي تأمل أن يتم الإفراج الخميس، عن موكلهم لتتسنى له المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي سيتنافس فيها للوصول إلى قصر قرطاج مع المرشح ​قيس سعيد​.

هذا وأعلن مجلس شورى "حركة النهضة" رسمياً، مساندته مرشح الرئاسة المستقل قيس سعيد، في الجولة الثانية المرتقبة من السباق.

