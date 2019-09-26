ترامب: فنزويلا "ستتحرر" في نهاية المطاف

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال قمة جمعته الأربعاء في ​نيويورك​ مع قادة عدد من دول ​أميركا اللاتينية​ أنّ الوضع في ​فنزويلا​ "مأساة ذات أبعاد تاريخية وقد دمّرتها الاشتراكية "، مؤكّدًا "أننا سنستمر في دعم الشعب الفنزويلي كل يوم إلى أن يتحرّر في نهاية المطاف من هذا الاضطهاد الرهيب. سيكونون أحراراً. هذا سيحدث".

وشنّ الرئيس الأميركي هجوماً حادّاً على نظيره الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، مشددًا على أن "​الولايات المتحدة​ تبذل كلّ ما في وسعها لعزل مادورو وشركائه".

