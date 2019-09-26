أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة جمعته الأربعاء في نيويورك مع قادة عدد من دول أميركا اللاتينية أنّ الوضع في فنزويلا "مأساة ذات أبعاد تاريخية وقد دمّرتها الاشتراكية "، مؤكّدًا "أننا سنستمر في دعم الشعب الفنزويلي كل يوم إلى أن يتحرّر في نهاية المطاف من هذا الاضطهاد الرهيب. سيكونون أحراراً. هذا سيحدث".
وشنّ الرئيس الأميركي هجوماً حادّاً على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تبذل كلّ ما في وسعها لعزل مادورو وشركائه".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: فنزويلا "ستتحرر" في نهاية المطاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.