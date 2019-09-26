شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممدوح الحسينى: التوك توك تسبب فى ترك "صنايعية وحرفيين" لمهنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التوك توك تسبب فى ترك العديد من "الصنايعية" وأصحاب الحرف لمهنتهم، بسبب استسهالهم عمل سائق التوك توك لكسب العيش.

وأضاف "الحسينى"، لـ"الخليج 365"، أن ذلك أثر بالسلب على العديد من الحرف والمهن التى تركها أصحابها واشتروا "توك توك" للعمل عليه، وذلك فى معظم المحافظات خاصة فى القرى.

وشدد "الحسينى"، على ضرورة الإسراع فى تقنين أوضاع سائقى التوك توك، وتطبيق وتنفيذ برنامج الحكومة لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تعرض الحكومة خطتها بشأن كيفية الاستبدال والإجراءات التى سيتم اتخاذها والشروط المطلوبة من أصحاب وسائقى التكاتك، وما وضع سائقى التوك توك فى ضوء تطبيق برنامج الاستبدال.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أعلنت أنها بدأت بالفعل فى إجراءات التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، وأنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة بدءًا من الأسبوع الجارى بين وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج استبدال التوك توك فى أسرع وقت، وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم قصر عمل التوك توك داخل القرى والنجوع فقط، وكشفت أن إجمالى ما تم ترخيصه من "التوك توك" حتى الآن على مستوى المحافظات بلغ حوالى 246.4 ألف مركبة، فيما يجرى ترخيص باقى المركبات، ولفتت إلى أن الإدارة العامة للمرور تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء غير المرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات.