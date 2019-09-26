شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: حافظنا على القوام الحقيقى للنقابة بالمحامين وعززنا الحصانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة: "هذا الميلاد الصعب الذى واجه أشرس العداوات والخصومات، أشد العداء هو عداء القربة، عندما أردنا الإصلاح و تنقية الجداول قاومنا من حرض علينا من أجل تدمير النقابة، استطعنا أن نحافظ على القوام الحقيقى للنقابة بالمحامين".
وتابع: "عندما أراد حملة الدبلومات أن يقتحموا نقابة المحامين قاومناهم، نصوص تعديلات قانون المحاماة وضعت من قبل المحامين وانتصر البرلمان للمحاماة والمحامين، استطعنا أن نعزز كل النصوص المهنية للمحامين والحصانة التى قدمت فى التشريعات المختلفة، وأن نعززها ونضع فصلا فى الدستور المصرى اسمه المحاماة ".
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