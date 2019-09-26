رئيس الوزراء العراقي: الأوضاع في المنطقة صعبة ومعقدة وعلينا أن نكون صبورين

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الخميس بأن الأوضاع في المنطقة صعبة ومعقدة ويجب أن نكون صبورين ونسعى لإيجاد مفاتيح وأبواب وحلول مقبولة لكل الأطراف في المنطقة.

وقال عبد المهدي في تصريح صحفي في ختام زيارته إلى السعودية: "حضرنا إلى المملكة للتبريك بالعيد الوطني السعودي والتقينا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمتابعة العلاقات بين البلدين التي تشهد نموا متزايدا ولبحث الأوضاع الإقليمية والسعي إلى تهدئة الأوضاع ودرء أخطار نشوب أي صراع أو حرب وتلافي مضاعفات كل ذلك".

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وأضاف: "كانت اللقاءات مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة ، ووضعنا بعض التصورات في كيفية إيجاد حلول تساعد البلدين بالتقدم في علاقاتهما خصوصا في مجالي النفط والتبادل التجاري، وكذلك للتهدئة في أوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها".

وذكر: "لقينا استجابة طيبة جدا في لقاءاتنا المكثفة مع خادم الحرمين وولي العهد ونحن أقرب إلى التفاؤل للمضي قدما باتجاهات حلحلة الأوضاع ومنع حدوث أي صدام أو احتمالات لنشوب اقتتال أو حرب في المنطقة".

وقال: "الكل لا يريد الحرب ويريد التهدئة، ولكن الأوضاع صعبة ومعقدة ، ويحب أن نكون صبورين ونسعى لإيجاد مفاتيح وأبواب وحلول مقبولة لكل الأطراف".