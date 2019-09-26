محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلنت شركة فيسبوك أنه بات يتعين على المعلنين المحتملين بشأن القضايا الاجتماعية أو الانتخابية أو السياسية في سنغافورة تأكيد هويتهم ومحل إقامتهم والكشف عمن هو مسؤول عن الإعلان.
وسيُطلب من المعلنين تقديم رقم هاتف وبريد إلكتروني وموقع على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.
وسيتم وضع الإعلانات الخاصة بالمعلنين المعتمدين في مكتبة فيسبوك لمدة سبع سنوات.
وستنطبق هذه المعايير أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في نشر إعلانات حول الحقوق المدنية والاجتماعية والهجرة والجريمة والقيم السياسية والحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك تشدد معايير الإعلانات السياسية في سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.