حالة الطقس: أجواء حارة وغائمة جزئيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، بحيث تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام خصوصا في المناطق المنخفضة والأغوار، مع رطوبة مرتفعة في الساحل والسهل الساحلي، كما يكون الجو غائم جزئيا.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة في الجبال ورطبة في الساحل والسهل الساحلي مع رياح شمالية غربية معتدلة.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا في ساعات النهار في المناطق الساحلية والسهلية المنخفضة، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة ويسود طقس معتدل نسبيا خصوصا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم السبت، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.

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في يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.

أما يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا في فترة الظهيرة خصوصا في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.