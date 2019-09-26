شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك راب: إيران ارتكبت انتهاكات "خطيرة وممنهجة" للقانون الدولي والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأربعاء، إن إيران ارتكبت انتهاكات "خطيرة وممنهجة" للقانون الدولي، وبلاده لا تزال تأمل في العمل مع إيران لخفض التوتر في المنطقة.

وقال راب، خلال كلمته أمام البرلمان البريطاني،: "سجل إيران في احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي مؤسف ويزداد سوءاً، ويجب عليها العودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015".

وأضاف "ومع ذلك، حتى في الوقت الحالي، لا نزال نأمل في أن بإمكاننا العمل مع إيران وشركائنا الدوليين لنزع فتيل التوتر".

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وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

ومنذ ذلك الحين، تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والغرب؛ حيث أرسلت الولايات المتحدة في 5 مايو/أيار مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط، فيما أعلنت إيران في 8 مايو/أيار أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل أن تحذر البحرية الأمريكية في العاشر من الشهر نفسه من هجمات إيرانية محتملة على حركة الملاحة في الخليج.

وبالفعل في أقل من شهر تتعرض حركة الملاحة الدولية في الخليج لتهديدات غير مسبوقة؛ حيث تعرضت 4 سفن؛ من بينها ناقلتان سعوديتان، للهجوم في 12 مايو/أيار، بالخليج العربي، وحمّل مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إيران مسؤولية الهجوم، قبل أن تتعرض ناقلتان للهجوم جنوبي مضيق هرمز في 13 يونيو/حزيران، وتتهم واشنطن إيران مرة أخرى بالوقوف ورائه.

ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.