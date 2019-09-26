شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يهاجم قناة الجزيرة القطرية والان مع التفاصيل
أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب، عن استنكاره من تغطية قناة الجزيرة، للأحداث الأخيرة الجارية في مصر، قائلًا: "إدوني سبب واحد لماذا تكرهنا الجزيرة؟".
وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء: "فيه 5 محطات بشكل يومي شغالين وآلاف الأكونتات على تويتر، ورغم ذلك المواطن المصري في الشارع رايح جاي، ومفيش أي حاجة، وهما حسوا إن بقالهم يومين أي حاجة بيرميها بتشتغل بس مش زي زمان".
وتابع "أديب"، تعليقًا على دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبل: "لو فيه أي مظاهرات يوم الجمعة هقول، ولو مفيش عادي، مش عايزكم تبقوا حاسين إن فيه حاجة استثنائية، لأن مفيش شيء استثنائي".
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