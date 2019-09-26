شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله حمدوك يؤكد أهمية التعاون بين السودان والصين والان مع التفاصيل

أمن رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك على دور الصين التاريخي في دعم السودان، مثمنا علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، مؤكدا استمرار التعاون الاقتصادي في كافة المجالات والعمل على تسوية الديون بين البلدين بذات روح الصداقة المشتركة.

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جاء ذلك لدى لقائه الأربعاء بنيويورك بالسيد Wang Yi مستشار الدولة الصينية ورئيس وفد الصين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

و أشاد المسؤول الصيني بالتغيير في السودان، وهنأ د. حمدوك بمناسبة توليه رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا استمرار تعاون بلاده مع السودان في كافة المجالات الاقتصادية خاصة في قطاعات النفط والتعدين والزراعة، موضحا أن الحكومة الصينية ستدعم السودان في كافة المحافل الدولية والإقليمية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفا أن الحكومة الصينية ستتعاون إلى أقصى الحدود في مسألة ديونها على السودان بروح الصداقة التاريخيه بين البلدين.