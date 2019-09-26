شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تؤكد دعمها للعملية السياسية في السودان والان مع التفاصيل

أكدت مسئولة إيطالية، دعم بلادها الثابت للعملية السياسية الجارية في السودان، "الذي يمثل شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا في أفريقيا".

والتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله نائبة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، إيمانويلا ديل ري، على هامش مشاركتها، ضمن وفد السودان، في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحثت وزيرة الخارجية مع نائبة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وموضوعات التعاون في مكافحة الإتجار بالبشر، وتدفقات الهجرة غير القانونية.

وقالت المسئولة الإيطالية إن بلادها تعلق أهمية كبيرة على استقرار السودان، في مساره الجديد، وأيضا في سياق التوازن بالمنطقة، لافتة إلى أن لقاءها مع وزيرة الخارجية السودانية، هو أول اتصال بين مسئولين من الحكومتين، وكان لقاء "مطولا ووديا".