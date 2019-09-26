شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيثس: يجب أن يخرج اليمن من حلقة العنف "المفزعة" الآن والان مع التفاصيل

دعا المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيثس، إلى الخروج من الحلقة المفرغة من العنف. وغرد على "تويتر" قائلا: "أدعو جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة القائمة والالتزام بها".

وأضاف: "يجب أن يخرج اليمن من هذه الحلقة المفرغة من العنف الآن، وأن يبقى بمنأى عن التوترات في المنطقة".

وفي كلمة له عشية الاحتفاء بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر (1962م)، أبدى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس، وما قدمته الشرعية من تنازلات كبيرة في كل دورات المشاورات من أجل السلام وآخرها في ستوكهولم، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط لتنفيذها وعدم السماح للميليشيات بالتحلل من التزاماتها.

وكان غريفيثس، عبّر قبل نحو أسبوعين من السعودية عن امتنانه لجهود المملكة التي تبذلها في جنوب اليمن.