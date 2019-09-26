شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هجوم مسلح في كراتشي الباكستانية .. ومقتل أحد أفراد القوات البحرية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:24 صباحًا, 26 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض المناطق – الرياض

قتل أحد أفراد القوات البحرية الباكستانية بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون اليوم في مدينة كراتشي.

وأوضح قائد الشرطة في كراتشي علي رضا أن اثنين من العناصر المسلحة اقتحما منزل أحد أفراد القوات البحرية في حي شاه فيصل وأطلقا عليه النار وأسقطاه قتيلاً، ولاذا بالفرار.

وأضاف أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح في كراتشي الباكستانية .. ومقتل أحد أفراد القوات البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.