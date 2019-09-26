الان تتابع منع بعض المسؤولين الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
ذكر البيت الأبيض في إعلان أن الرئيس دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة مهاجرين أو غير مهاجرين.
وكرر الإعلان، الذي نُشر على الموقع الالكتروني للبيت الأبيض وحمل تاريخ يوم الأربعاء، اتهامات واشنطن لإيران بدعم الإرهاب، واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتهديد جيرانها، وتنفيذ هجمات الكترونية مدمرة.
وقال ترامب في الإعلان “في ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغيره، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد ووقف دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين”.
وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام الماضي حين قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 وإعادة فرض عقوبات تسببت في عرقلة الاقتصاد الإيراني.
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