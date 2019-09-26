شكرا لقرائتكم بومبيو: إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تريد حلاً سلمياً للتوتر مع إيران، لكن الكرة في ملعب طهران. وجدد موقف بلاده بالنسبة للسلاح النووي، قائلاً:" إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي".

إلى ذلك، أضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة "نريد حلا سلميا مع إيران، ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك. في النهاية فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار". وقال "نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة".

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وكان بومبيو أعلن في وقت سابق الأربعاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات صينية ومديريها بتهمة "نقل نفط من إيران عن علم" في "انتهاك" للحظر الأميركي على هذا البلد.

وأوضح أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترمب، الذي تعهد الثلاثاء بـ"تشديد" العقوبات "طالما استمر سلوك إيران التهديدي".

كما شدد خلال ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، أن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال"، معتبراً أنها لا تستجيب إلا للقوة. وأوضح أن "الدبلوماسية الأميركية لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطر إيران على السلم" الدولي.