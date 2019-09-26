أكّدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن بلادها "ألغت موافقتها على تعيين دبلوماسي في مونتريال من أنصار الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت فريلاند قد انتقدت بشدة تعيين وسيم الرملي في منصب القنصل السوري الشرفي وتعهدت باتخاذ إجراء في الوقت المناسب، لكنها قالت إنها تريد أولاً الحصول على توضيح من هيئة "غلوبال أفيرز كندا" بشأن قبول تعيينه.
وأوضحت فريلاند أن "بعد مراجعة قرار الهيئة، وجهت تعليماتي للمسؤولين بإلغاء تعيينه فوراً"، مشيرة الى أن " كندا كانت ضمن عدد من دول العالم التي طردت كل الدبلوماسيين السوريين بعد مذبحة الحولة عام 2012، لكن يوجد لسورية قناصل شرفيون في مونتريال وفانكوفر "لتوفير الخدمات القنصلية الأساسية للسوريين في كندا".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية كندا: ألغينا الموافقة على تعيين دبلوماسي من مؤيدي الأسد بمونتريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.