خارجية كندا: ألغينا الموافقة على تعيين دبلوماسي من مؤيدي الأسد بمونتريال

أكّدت وزيرة ​الخارجية الكندية​ ​كريستيا فريلاند​ أن بلادها "ألغت‭ ‬موافقتها على تعيين دبلوماسي في مونتريال من أنصار الرئيس السوري ​بشار الأسد​.

وكانت فريلاند قد انتقدت بشدة تعيين وسيم الرملي في منصب القنصل السوري الشرفي وتعهدت باتخاذ إجراء في الوقت المناسب، لكنها قالت إنها تريد أولاً الحصول على توضيح من هيئة "غلوبال أفيرز كندا" بشأن قبول تعيينه.

وأوضحت فريلاند أن "بعد مراجعة قرار الهيئة، وجهت تعليماتي للمسؤولين بإلغاء تعيينه فوراً"، مشيرة الى أن " كندا كانت ضمن عدد من دول العالم التي طردت كل الدبلوماسيين السوريين بعد مذبحة الحولة عام 2012، لكن يوجد لسورية قناصل شرفيون في مونتريال وفانكوفر "لتوفير الخدمات القنصلية الأساسية للسوريين في كندا".