بومبيو: الولايات المتحدة تريد حلًا سلميًا مع إيران

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "​الولايات المتحدة​ تريد حلًّا سلميًا للتوتر مع ​إيران​، لكن الكرة في ملعب ​طهران​"، مشيرًا الى "أننا نأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك. في النهاية فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار، ونأمل ايضاً في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة".

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