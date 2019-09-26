مسؤول عراقي: رفضنا عرضًا أميركيًا لشراء منظومة باتريوت

كشف النائب ​العراق​ي عن كتلة "صادقون" النيابية فاضل الفتلاوي عن "رفض العراق عروضًا أميركية كثيرة لشراء منظومة "باتريوت" الخاصة بالدفاع الجوي لأنها أثبتت فشلها في ​السعودية​ ودول أخرى"، مشيرًا الى "إحراز ​بغداد​ تقدمًا في التفاوض مع ​موسكو​ حول شراء منظومة "إس 400" المتطورة".

ولفت الفتلاوي إلى أن "مستشار ​الأمن​ الوطني ​فالح الفياض​، خلال زيارته إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية قبل فترة ليست بالبعيدة، أكد انه سيترأس وفدا رفيع المستوى لحسم المفاوضات الجارية مع ​روسيا​ حول شراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة "إس 400".

ومنذ تعرض مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في الشهرين الماضيين إلى هجمات، دعت كتل سياسية ونواب في ​البرلمان العراقي​ ​الحكومة​ إلى تعزيز وتطوير منظومة الدفاع الجوي العراقية، فيما يؤكد خبراء عسكريون "ضعف" المنظومة الحالية وحاجتها للتطوير.

يذكر أن منظومة "إس 400" هي مخصصة لصد ​الصواريخ​ الباليستية والطائرات الحربية والمسيرة، كما يغطي الرادار الخاص بها دائرة قطرها 600 كيلومتر، وتستطيع رصد 300 هدف في وقت واحد، وتملك جاهزية الانطلاق خلال فترة 10 ثوان لاستهداف أكثر من 30 هدفا مرة واحدة.