أعرب ولي عهد إمارة أبو ظبي الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته “بصعود أول رائد فضاء لبلاده إلى محطة الفضاء الدولية”، مؤكدًا أن "الحدث يعتبر خطوة تاريخية للإمارات".
ولفت في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى "أنني تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن. خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل. ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالما إلى الوطن".
وأطلقت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أمس، صاروخ Soyuz-FG الذي حمل مركبة على متنها 3 رواد إلى المحطة الفضائية، من بينهم الإماراتي، هزاع المنصوري، والتحمت المركبة بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: صعود ابن الإمارات إلى المحطة الفضائية خطوة تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.