بومبيو: فرض عقوبات جديدة على شركات صينية لتعاونها مع إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على شركات صينية لتعاونها مع ​إيران​. وأضاف "إننا نفرض عقوبات على بعض الشركات الصينية لمشاركتها عن عمد في صفقات نقل ​النفط​ الكبرى من إيران بالرغم من ​العقوبات الأميركية​ المفروضة".

يذكر انه تصاعدت التوترات في ​الخليج​، لا سيما بين إيران و​الولايات المتحدة​، بعدما اتهمت ​واشنطن​ ​طهران​ بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في أيار، وحزيران، وهو ما تنفيه طهران.