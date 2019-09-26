بومبيو: فرض عقوبات جديدة على شركات صينية لتعاونها مع إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على شركات صينية لتعاونها مع إيران. وأضاف "إننا نفرض عقوبات على بعض الشركات الصينية لمشاركتها عن عمد في صفقات نقل النفط الكبرى من إيران بالرغم من العقوبات الأميركية المفروضة".
يذكر انه تصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في أيار، وحزيران، وهو ما تنفيه طهران.
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