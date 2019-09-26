رأت مصادر قريبة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لـ"الجمهورية" أنّ نسبة الوعي لدى الأفرقاء السياسيين حول ضرورة التزام الشروط الدولية للإفراج عن أموال "سيدر" متفاوِتة. واعترفت مصادر من تيار "المستقبل" أنّ الفريق الوحيد الذي يُمكن أن يعوّل عليه الحريري في دعمه بتنفيذ الشروط الدولية على المستويَين السيادي والإصلاحي هو ​القوات​، إذ إنّ غالبية أفرقاء الحكومة تابعون لـ"حزب الله". كذلك، تبيّن أنّ الإصلاحات التي طرحتها «القوات» حتى قبل إقرار موازنة 2019 تتقاطع مع الإصلاحات المطلوبة دولياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجمهورية": القوات الفريق الوحيد الذي يُمكن أن يعوّل عليه الحريري لتنفيذ الاصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.