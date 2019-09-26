سرحان: عممت على القضاة التخفيف قدر الامكان من مدة توقيف متعاطي المخدرات

اكد وزير العدل ​البرت سرحان​، "تعميمه على ​القضاة​ التخفيف قدر الامكان من مدة توقيف المدمنين على تعاطي ​المخدرات​ ولكن القانون يكبل القضاة في كثير من الاحيان،" مشيرا الى "ان هناك سوابق ان احد القضاة اطلق منذ فترة احد الشبان المتعاطين بعد توقيفه بفترة وجيزة، فخرج بعض الاعلام وهاجم القاضي لاطلاقه الشاب".

ودعا سرحان في حديث تلفزيوني "الاهالي الى ان يولوا موضوع تعاطي أولادهنّ للمخدرات الاهمية القصوى"، مشددا على "ان التعاطي قد لا يقتصر على تدخين سيجارة حشيشة، بل قد يتدرج المدمن بالتعاطي، ليصل الى حد ارتكاب جرائم نتيجة التعاطي".