خواجة: لتسريع تنفيذ مقررات لقاء بعبدا الاقتصادي لا سيما الاصلاحية منها

لفت عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​محمد خواجة​ في حديث صحافي إلى انه "لأوّل مرة يفتح ​النقاش​ البرلماني حول ​قانون الانتخاب​ قبل نحو سنتين ونصف من موعد الاستحقاق الانتخابي، لكي لا نكون تحت سيف الوقت، على غرار ما كان يحصل سابقاً. اليوم، تَصَدّر قانون الانتخاب المقدّم من ​كتلة التنمية والتحرير​ جدول أعمال اجتماع ​اللجان المشتركة​. وتكمن ميزة القانون الجديد في اعتمادها النظام النسبي مقروناً مع الدائرة الوطنية الكبرى. وتقوم فلسفة هذا القانون على تحقيقه عدالة التمثيل من خلال ​النسبية​، وتطوير النظام السياسي و​الحياة​ العامة عبر الدائرة الوطنية الكبرى التي تنتج نواباً ​ممثلين​ فعليين للأمة انسجاماً مع النص الدستوري. وذلك سعياً للوصول بالتدرّج الى دولة مدنية عمادها المواطنة والحريات والعدالة الاجتماعية".

وحول ​الموازنة​ قال: "أولوية المعالجة تكمن في اتخاذ خطوات من قبل الجهات المعنية، ك​وزارة المالية​ و​البنك المركزي​، لتطمين اللبنانيين بأنّ الاموال اللازمة لشراء ​القمح​ والمواد الغذائية الاساسية والدواء و​المحروقات​ متوافرة، وهي فعلاً كذلك. وقيام ​وزارة الاقتصاد​ بدورها في منع بعض الشركات والتجّار بالفرض على المواطنين الدفع ب​الدولار​، وتسعير البضائع والسلع ب​الليرة اللبنانية​، والالتزام بسعر الصرف الرسمي، وإحالة المخالفين الى ​القضاء​".

وأضاف: "امّا المعالجة على المدى المتوسط فتبدأ بتسريع تنفيذ مقررات لقاء ​بعبدا​ الاقتصادي، ولاسيما الاصلاحية منها، كتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الادارة واعتماد الاصول القانونية في عمليات التلزيم والمناقصات وغيرها لاستعادة ثقة اللبنانيين بالمسؤولين عن إدارة شؤونهم".