وهاب: السراج كحليفة أردوغان يستعمل الكذب والنفاق على منبر الأمم المتحدة

أكّد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كحليفه الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ يستعمل ​فائز السراج​ الكذب والنفاق على منبر ​الأمم المتحدة​ في معركته مع ​الجيش الوطني​ الليبي فيما هو حليف واضح لداعش و​القاعدة​ وكل الإرهابيين الذين يستعملونه في تدمير ​ليبيا​".

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