ترامب: كل الملاحقات التي أتعرض لها بلا منطق وهي خدعة إعلامية

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "كل الملاحقات التي أتعرض لها منذ قضية التدخل الروسي بلا منطق وهي خدعة إعلامية"، مشيرا الى ان "الرئيس الأوكراني يريد أن يوقف ​الفساد​ في بلاده وسيحقق نجاحا".



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