نديم الجميل يرفض جعل لبنان دائرة واحدة: هذا الطرح يخلق أزمة كبيرة في البلد

رفض عضو كتلة "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​ جعل ​لبنان​ دائرة واحدة، معتبراً أنّ "هذا الطرح يخلق أزمة كبيرة في البلد، ويساعد ​طائفة​ معيّنة على فرض هيمنتها على المجلس واحتكاره".

ورأى الجميّل في حديث صحفي أنه "من الضروري تحديد القوى السياسيّة دور مجلس النوّاب، هل نريد مجلساً يمثّل ​الطوائف​ أو المناطق أو الأحزاب أو الشعب، واعتقد أنّ الأجدى اليوم هو معالجة ​الوضع الاقتصادي​ الآيل إلى الانهيار، حتى نستطيع الوصول إلى إجراء ​انتخابات​".