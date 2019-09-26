نديم الجميل يرفض جعل لبنان دائرة واحدة: هذا الطرح يخلق أزمة كبيرة في البلد

رفض عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل جعل لبنان دائرة واحدة، معتبراً أنّ "هذا الطرح يخلق أزمة كبيرة في البلد، ويساعد طائفة معيّنة على فرض هيمنتها على المجلس واحتكاره".
ورأى الجميّل في حديث صحفي أنه "من الضروري تحديد القوى السياسيّة دور مجلس النوّاب، هل نريد مجلساً يمثّل الطوائف أو المناطق أو الأحزاب أو الشعب، واعتقد أنّ الأجدى اليوم هو معالجة الوضع الاقتصادي الآيل إلى الانهيار، حتى نستطيع الوصول إلى إجراء انتخابات".
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