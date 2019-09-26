آلان عون: لسنا مع اعادة النظر في قانون الانتخابات بكامله

رأى عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​آلان عون​ في حديث صحافي ان "إيجابية ​النقاش​ في ​قانون الانتخابات​ توازيها في المقابل سلبية عدم الاستقرار التشريعي".

واعتبر انه "كأنّ هناك محاولة واضحة لإعادة نظر كاملة في ​القانون الانتخابي​ الحالي، فهذا الامر ليس محل اجماع، وبالتالي فإنّ حدود تعاطينا مع هذا الموضوع هو اننا منفتحون على النقاش، ومنفتحون على تطوير القانون الحالي، في ما يخصّ بعض الثغرات او السلبيات التي تبَيّنت في هذا القانون، ولسنا مع اعادة النظر فيه بكامله، وبالتأكيد نحن ضد المَس بصحة تمثيل كل المكونات، وهو تأكّدَ من خلال القانون الحالي، وبالتالي نحن متمسكون بهذا الامر، أي صحة التمثيل، ولا عودة عنه.