الفرزلي: المصلحة المسيحية هي في إيجاد قانون إنتخاب ثابت لهذا البلد

أكّد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ ​ايلي الفرزلي​، في حديث إذاعي، أن "القانون الأورذكسي فلسفته قائمة كلها على أن يكون ​لبنان​ دائرة واحدة وموضوع ​النقاش​ هو أن تنتخب كل ​طائفة​ نوابها"، مشيرًا الى أن "جلسة ​اللجان النيابية المشتركة​ كانت مخصصة لدراسة إقتراح قانون تعديل ​قانون الإنتخاب​".

ولفت الفرزلي الى أن "هذا موضوع نقاش وهذا لا يعني أن هناك إلزامية لأحد، وحتى اليوم أعتقد أنه أمر وازن هذا القانون"، مشددًا على أن "المصلحة ​المسيحية​ هي في إيجاد قانون إنتخاب ثابت ونهائي لهذا البلد".

واعتبر أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ حين يتحدث عن عودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم في كلمته أمام الجلسة العامة في ​الأمم المتحدة​ فهو يتحدث عن أمر وجودي وكياني ومصيري، وهي مسألة تشكل تهديدًا مباشرًا اذا لم تحل المشكلة"، منوهًا بأن "اللبنانيين مجمعون تمام على ضرورة معالجة هذا الملف".

ورأى أن "رئيس الجمهورية هو المدافع الأول عن السيادة الوطنية وهو الحريص الأول على الوحدة الداخلية حرص الأب على أولاده، وكلامه عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل المتوفرة ليس مسألة تغطية ​المقاومة​، فهذا الكلام وارد في بيانات الحكومات جميعها. هل يحق ل​اسرائيل​ أن تخرق السيادة اللبنانية من دون أن نحمي البلاد؟"

