تموين الإسكندرية تداهم مصنعًا دون ترخيص للعبوات البلاستيكية الخاصة بالأغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

داهمت أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، مصنعًا للمواد البلاستيكية في منطقة شرق المدينة بتهمة إنتاج عبوات دون ترخيص تستخدم في تعبئة السلع الغذائية.

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المديرية نفذت حملة مكبرة لضبط المصانع غير المرخصة والتفتيش على الأنشطة التموينية، وأسفر ذلك عن ضبط المصنع المذكور، وجرى التحفظ على كمية من العبوات البلاستيكية تقدر بنحو 62 ألف عبوة.

وأضاف أنه جرى مصادرة الكميات المضبوطة في المصنع، وتحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى تنفيذ عدد من الحملات لضبط الأسواق تشمل المرور على أسواق الأسماك الموجودة بنطاق إدارة شرق و التفتيش عليها، على خلفية واقعة نفوق الأسماك بمدينة رشيد، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن رصد أو ضبط أي كميات أسماك نافقة أو فاسدة و ذلك بالاشتراك مع الطب البيطري ومفتشي الصحة ذوى الاختصاص الأصيل لذلك.