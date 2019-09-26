ليلة عزل ترامب.. تفاصيل ساعات مرعبة لرئيس أمريكا بعد إنقلاب الكونجرس

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب هيثم سعيد

ليلة مرعبة عاشها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، داخل شقته في مانهاتن، عقب إعلان نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، عن نية الكونجرس فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزله.



وبحسب مصادر تحدثت لمجلة "التايم" الأمريكية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجلس في شقته التي تقع في الطابق الـ88 في برجه الخاص في مانهاتن، بعد ظهر الثلاثاء، للاسترخاء جراء يوم عمل مرهق في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في الوقت الذي يشهد مصيره السياسي تغيرات جذرية تصل حد الإقالة.

ووفقًا لرويات 8 أشخاص مقربين من ترامب تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فإن ترامب قضي ليلة أمس في التشاور مع أفراد أسرته وبعض المقربين له حول كيفية تخطي هذه الأزمة التي لحقت به، وكيفية تفادي قرار بيلوسي حول عزله، مشيرين إلى الإحباط والغضب الذي سيطر عليه من وتيرة التطورات السريعة التي جرت ليلة أمس.

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وتزيد الخطوة التي اتخذتها بيلوسي أمس الثلاثاء، من خطورة أن ترامب ربما سيصبح ثالث رئيس أمريكي في تاريخ البلاد يلاقى مصير التهديد بالعزل، وذلك بعد أكثر من عامين ونصف من رئاسته للولايات المتحدة.

وأعلنت بيلوسي أمس الثلاثاء، قرارًا بفتح تحقيق رسمي للنظر في عزل ترامب، بعد الكشف عن محادثته مع نظيره الأوكراني، التي اتهم إثرها بأنه استغل منصبه لأغراض شخصية.

وتعد هذه الخطوة تحولًا دراماتيكيًا من قبل الزعيمة الديمقراطية من شأنه أن يشعل فتيل نزاع دستوري وسياسي يضع الكونجرس في مواجهة الرئيس التنفيذي للبلاد".