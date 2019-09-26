كشفت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن مدير "معتقل الخيام الذي كانت تديره القوات الإسرائيلية جنوب لبنان عامر الفاخوري، اعترف خلال التحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام، بجرم توليه رتبة نقيب في جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل، وتعذيب وضرب معتقلين لبنانيين في معتقل الخيام".
وكانت قاضية التحقيق العسكري في لبنان نجاة أبو شقرا قد استمعت إلى شهادات ثلاثة أسرى سابقين في معتقل الخيام ضمن محاكمة مدير المعتقل السابق عامر الفاخوري الذي أوقف بعد عودته إلى لبنان الشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: الفاخوري اعترف بجرم توليه رتبة نقيب في جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.