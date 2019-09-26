مصادر الشرق الأوسط: الفاخوري اعترف بجرم توليه رتبة نقيب في جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل

كشفت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن مدير "معتقل ​الخيام​ الذي كانت تديره القوات ال​إسرائيل​ية جنوب ​لبنان​ ​عامر الفاخوري​، اعترف خلال التحقيق معه من قبل جهاز ​الأمن العام​، بجرم توليه رتبة نقيب في جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل، وتعذيب وضرب معتقلين لبنانيين في معتقل الخيام".

وكانت قاضية التحقيق العسكري في لبنان نجاة أبو شقرا قد استمعت إلى شهادات ثلاثة أسرى سابقين في معتقل الخيام ضمن محاكمة مدير المعتقل السابق عامر الفاخوري الذي أوقف بعد عودته إلى لبنان الشهر الحالي.

